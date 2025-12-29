В Баку состоялся памятный вечер, посвященный 80-летию со дня рождения Амалии Панаховой

Во Дворце Гейдара Алиева состоялся памятный вечер, посвящённый 80-летию со дня рождения выдающейся актрисы театра и кино, народной артистки Азербайджана, лауреата Государственной премии, кавалера государственных орденов "Шараф" и "Шохрат", основателя Бакинского муниципального театра Амалии Панаховой (1945-2018). Название вечера - "Я пришла в этот мир, чтобы стать актрисой..." - стало точным и пронзительным отражением её судьбы и творческого предназначения, сообщает Day.Az.

В течение года в Азербайджане проходили различные мероприятия, приуроченные к юбилею актрисы, однако именно этот вечер стал своеобразным итогом - глубоким, содержательным и эмоционально насыщенным. Один вечер словно превратился в кадры жизни мастера, полностью и без остатка посвящённой искусству.

Организованный Министерством культуры Азербайджана, вечер собрал в зале государственных деятелей, представителей творческой интеллигенции, известных актёров и певцов, учеников и преданных зрителей Амалии Панаховой.

Особое художественное решение вечера, поставленного режиссёром Джавидом Имамвердиевым, было выстроено в формате уникального театрализованно-виртуального действия, в котором сцена и экран словно слились воедино. Это создавало ощущение живого диалога с Амалией Панаховой - будто она и сегодня продолжает быть рядом со зрителем. Архивные видеоматериалы, фрагменты фильмов и спектаклей с её участием органично сочетались с живыми сценическими эпизодами в исполнении актёров и танцоров.

Тёплые воспоминания народных артистов Рафига Азимова, Гаджи Исмаилова, Марахима Фарзалибейли, Нуреддина Мехтиханлы, заслуженного деятеля искусств Джамиля Гулиева раскрывали яркий и бескомпромиссный творческий путь Амалии Панаховой, её исключительную преданность сцене, умение проживать каждую роль как судьбу, а также её огромный вклад в развитие азербайджанского театра и кино.

Особенно трогательными стали сценические эпизоды. Народный артист Кязым Абдуллаев представил фрагмент из спектакля "Медея", воссоздав виртуальное сценическое партнёрство с актрисой, а народный артист Нуреддин Мехтиханлы выступил с отрывком из спектакля "Томрис". С особым теплом зрители встретили сцены из спектакля "Не могу забыть" в исполнении Гаджи Исмаилова и актрисы Бакинского муниципального театра Зюльфии Гурбановой, а также фрагмент из спектакля "Тахмина и Заур" в исполнении заслуженного артиста Эльшана Рустамова и актрисы БМТ Ульвии Рзы. Одновременная демонстрация архивных видеозаписей этих спектаклей на экране усиливала эмоциональное воздействие и подчёркивала связь времён.

Сильное впечатление произвело звучание стихотворения Микаила Мушфига "Пусть бы снова был тот сад" в исполнении самой Амалии Панаховой. Этот момент наполнил зал светлой ностальгией и глубокой внутренней тишиной, в которой особенно остро ощущалось её присутствие.

Музыкальная часть вечера стала ещё одним признанием в любви великой артистке. Народные артисты Ильгар Мурадов, Гюльяз Мамедова, Гюльянаг Мамедова, Фидан Гаджиева, а также заслуженная артистка Севда Алекперзаде и Эльмира Алекперзаде своими выступлениями придали вечеру особую эмоциональную окраску. Под композиции песен в исполнении Амалии Панаховой Государственный ансамбль танца Азербайджана представил выразительные хореографические номера.

Отдельное место в программе заняла история создания Бакинского муниципального театра. На экране были показаны кадры гастрольных поездок театрального коллектива в прифронтовые зоны, встречи с военнослужащими, моменты, наполненные верой, надеждой и патриотизмом. Завершением этой части стала национальная композиция "Джанги", исполненная танцорами и символизирующая силу духа и победу - те чувства, о которых Амалия Панахова мечтала при жизни.

В завершение вечера память великой актрисы была почтена продолжительными аплодисментами. От имени семьи Амалии Панаховой ведущий мероприятия Салех Багиров выразил искреннюю благодарность всем, кто участвовал в организации юбилейного вечера, а также зрителям, пришедшим разделить эту память.

Так завершился вечер, но не завершилось главное - свет искусства Амалии Панаховой, который продолжает жить на сцене, на экране и в сердцах зрителей. Она действительно пришла в этот мир, чтобы стать актрисой - и ею осталась навсегда...