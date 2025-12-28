https://news.day.az/world/1805882.html Трамп раскритиковал ООН США подменяют собой Организацию Объединенных Наций в миротворческих усилиях. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом написал Президент Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social. По мнению политика, ООН "очень мало" помогает с урегулированием конфликтов, в том числе с "катастрофой" между Россией и Украиной.
Трамп раскритиковал ООН
США подменяют собой Организацию Объединенных Наций в миротворческих усилиях.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом написал Президент Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
По мнению политика, ООН "очень мало" помогает с урегулированием конфликтов, в том числе с "катастрофой" между Россией и Украиной.
"Со всеми войнами и конфликтами, которые я урегулировал и остановил за последние 11 месяцев, восемь, возможно, США стали настоящей Организацией Объединенных Наций", - отметил Трамп в посте.
Он призвал организацию активнее обеспечивать мир во всем мире.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре