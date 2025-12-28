В Ереване все чаще говорят о торговле с Азербайджаном как о вопросе практической выгоды. Азербайджанский рынок больше не табу: его уже рассматривают и как источник товаров, и как возможное направление для экспорта армянской продукции.

Министр экономики Армении Геворг Папоян открыто допускает разные сценарии и не исключает новых договоренностей. Это наглядно показывает, что прежние идеологические установки начинают отступать под давлением экономических интересов. В перечне потенциального экспорта из Армении уже называют металлы, продукцию переработки, сельхозтовары, напитки и текстиль.

В Ереване даже провели специальное исследование, которое с видом "открытия" подтвердило давно очевидное: есть товары, которые Армения продает за рубеж, а Азербайджан - закупает. Экономический расчет, как и следовало ожидать, оказался сильнее старых догм.

Азербайджан, в отличие от разговоров, действует на практике. В декабре в Армению была отправлена партия бензина. Поставки шли по железной дороге через территорию Грузии. До этого через азербайджанскую территорию уже проходили транзитные поставки пшеницы из России и Казахстана. Однако именно топливо стало принципиально четким сигналом о новом формате взаимодействия. Все это стало возможным благодаря одному решению Баку - снять ограничения на транзит грузов в Армению.

Баку с самого начала обозначил простое правило: торговля возможна только после мира. Это правило остается неизменным. Не случайно премьер-министр Армении Никол Пашинян прямо признал, что именно начавшийся мирный процесс создал политические условия для этих поставок. Формула предельно ясна - без мира торговли не будет.

Сегодня даже в армянском правительстве уже не скрывают, что поставки азербайджанского топлива могут снизить цены на внутреннем рынке. А значит, дальше на повестке могут оказаться и другие вопросы: газ, электроэнергия, логистика, транзитные маршруты. Все эти направления давно просчитаны и не требуют дополнительных объяснений.

При этом в Ереване должны ясно понимать: никаких временных схем и политических игр. Мирное соглашение - единственный входной билет. Альтернатив не существует.

Разумеется, в Армении остаются силы, которым выгодно сохранять застой. Те самые реваншисты, для которых любое экономическое сближение с Баку стало личной катастрофой. Они пугают общество выдуманными угрозами, раздувают истерику и цепляются за прошлое. Эти люди рассчитывали, что дальше разговоров дело не пойдет. Просчитались.

Можно сколько угодно играть на эмоциях, но цифры и логистика не поддаются пропаганде. Армения объективно находится в транспортной изоляции, зависит от ограниченного числа маршрутов и поставщиков и остро нуждается в расширении экономических связей. Это факт.

Открытые дороги, стабильность и понятные правила игры сегодня в первую очередь нужны самой Армении. Проект TRIPP и региональная интеграция дают шанс выйти из состояния хронического кризиса и встроиться в нормальную торгово-логистическую систему. Но такие шансы не раздают безвозмездно.

Азербайджан свои условия обозначил четко и последовательно: отказ от территориальных претензий и окончательное закрытие устаревших политических конструкций прошлого, к которым относилась та самая Минская группа ОБСЕ. Один из этих пунктов уже реализован. Остальное - вопрос политической воли.

Экономика уже сделала свой выбор. Теперь очередь за политикой.