Легендарный боксер назвал своих любимых бойцов UFC

Завершивший карьеру американский боксер Теренс Кроуфорд рассказал, за какими бойцами следит в UFC, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Непобежденный чемпион мира в пяти весовых категориях признался, что внимательно смотрит турниры ведущего MMA-промоушена и выделил двух спортсменов.

"Джон Джонс и Хабиб", - заявил Кроуфорд во время трансляции на платформе KICK, отвечая на вопрос о своих любимых бойцах UFC.

Отметим, что Хабиб Нурмагомедов провел последний бой в карьере на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби. Тогда он победил временного чемпиона UFC в легком весе Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде, одержав 29-ю победу в карьере, после чего объявил о завершении выступлений.