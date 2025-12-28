https://news.day.az/society/1805860.html Завораживающий снег в Кяльбаджаре - ВИДЕО В городе Кяльбаджар снежный покров достиг 15 см, а в высокогорных районах снег превышает 35 см, передает Day.Az. Температура воздуха держится на уровне -2°. Дети играют возле ёлки вместе со взрослыми, наслаждаясь зимними пейзажами.
Завораживающий снег в Кяльбаджаре - ВИДЕО
С 3:00 28 декабря в Кяльбаджаре идет снег.
Как передает Day.Az, в городе Кяльбаджар высота снежного покрова достигла 15 см, а в высокогорных районах превысила 35 см.
Температура воздуха составляет -2°.
