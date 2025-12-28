Завораживающий снег в Кяльбаджаре

С 3:00 28 декабря в Кяльбаджаре идет снег.

Как передает Day.Az, в городе Кяльбаджар высота снежного покрова достигла 15 см, а в высокогорных районах превысила 35 см.

Температура воздуха составляет -2°.