Новинки Honor возглавили продажи на маркетплейсах Китая

Компания Honor официально заявила, что новинки показали максимальные объёмы продаж среди всех брендов и моделей на JD.com, а также стали самыми продаваемыми устройствами на Tmall, Douyin и Kuaishou, передает Day.Az со ссылкой на IXBT.

Более того, рекорд первого дня для смартфонов Honor был побит всего за 2 часа после начала продаж.

Линейка, включает две модели - Honor Win и Honor Win RT. Их стартовые цены составляют 380 и 560 долларов соответственно. Оба устройства оснащены однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Ultra и 6,83-дюймовым плоским дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 185 Гц.

Отдельный акцент сделан на охлаждении и автономности. Смартфоны получили активную систему охлаждения Honor Dongfeng со скоростью вентилятора 25 000 об/мин, который снижает пиковую температуру однокристальной системы на 7 °C.

Серия Honor Win также стала первой в мире с аккумулятором на 10 000 мА·ч, поддержкой проводной зарядки до 100 Вт и беспроводной до 80 Вт у старшей версии. Предусмотрена защита IP69K.