В Париже задержали десятки человек

Парижская полиция задержала 40 человек за использование фейерверков и дымовых шашек на площади Трокадеро напротив Эйфелевой башни. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в префектуре столичной полиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным канала, задержанные также запускали фейерверки на набережной Сены.

Сотрудники правоохранительных органов выявили правонарушителей по трансляции с камер видеонаблюдения.