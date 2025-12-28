https://news.day.az/world/1805780.html В Париже задержали десятки человек Парижская полиция задержала 40 человек за использование фейерверков и дымовых шашек на площади Трокадеро напротив Эйфелевой башни. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в префектуре столичной полиции. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным канала, задержанные также запускали фейерверки на набережной Сены.
