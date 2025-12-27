Лейла Алиева и Алена Алиева присутствовали на показе спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре пантомимы - ФОТО
В Азербайджанском государственном театре пантомимы состоялся показ спектакля "Ромео и Джульетта", поставленного по мотивам одноименной пьесы корифея мировой драматургии Уильяма Шекспира.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на показе присутствовали вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и Алена Алиева.
В сценическом произведении через образы Смерти и Жизни представлена извечная борьба этих двух понятий с помощью символических сценических решений и средств пластической выразительности.
Роли в спектакле исполнили заслуженные артисты Бахруз Ахмедли, Сабина Гаджиева, актеры Эльнур Исмаилов, Али Ализаде, Нурида Мусабейли и другие актеры.
Постановку и музыкальное оформление спектакля осуществил Джейхун Дадашев. Продолжительность спектакля составляет 55 минут.
В постановке, выдержанной в жанре пластического портрета, также обращает на себя внимание ироничный подход.
Сценическое произведение является очередным образцом творческих поисков Азербайджанского государственного театра пантомимы, направленных на переосмысление классической драматургии на современном языке пластики.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре