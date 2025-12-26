В Баку прошел чемпионат среди молодых кулинаров, посвященный 40-летию AMKA

В Баку состоялись VI Республиканский чемпионат среди обучающихся молодых кулинаров, посвящённый 40-летию Национальной ассоциации кулинаров Азербайджана (AMKA), а также отчётно-выборная конференция AMKA, сообщает Day.Az.

На открытии мероприятия с приветственной речью выступили исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана Айгюн Алиева, представители государственных структур, профессиональных и общественных организаций, образовательных учреждений, эксперты и мастера кулинарного искусства. Они высоко оценили деятельность AMKA по развитию и популяризации национального кулинарного искусства.

В чемпионате приняли участие молодые кулинары, обучающиеся в высших и профессиональных учебных заведениях Баку, Сумгайыта, Барды, Тертерa, Габалы, Нефтчалы, Шабрана, Исмаиллы и других регионов. По итогам конкурса были определены победители в различных номинациях.

Президент AMKA, кавалер ордена "Шохрат", заслуженный деятель культуры, доктор философии по истории, профессор Таир Амирасланов выступил на отчётно-выборной конференции с кратким обзором истории создания Ассоциации и её деятельности. В ходе мероприятия состоялась церемония награждения лиц, которые на протяжении многих лет поддерживали AMKA.

В ходе конференции были заслушаны и большинством голосов утверждены отчёты за пятилетний период. Также было избрано новое руководство AMKA на следующие пять лет: президент, вице-президент, совет правления, ревизионная комиссия, попечительский и рестораторский советы. Президентом вновь избран Таир Амирасланов, вице-президентом - Расмия Аллахвердиева.

По завершении выборов состоялась церемония награждения победителей чемпионата и вручение сертификатов выпускникам курсов "Повар" и "Кондитер", организованных AMKA совместно с Государственным агентством занятости Азербайджана.