https://news.day.az/world/1805724.html Мирзиеев объявил ЧП в борьбе с коррупцией Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил переход в 2026 г. к режиму "чрезвычайного положения" в сфере борьбы с коррупцией. Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.
В своем выступлении Мирзиеев, в частности, пообещал усилить контроль за расходованием бюджетных средств и лишить чиновников неприкосновенности.
Во всех ведомствах появятся контролеры, следящие за соблюдением правил и антикоррупционной деятельностью, которые будут напрямую подчиняться президенту.
