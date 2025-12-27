Мирзиеев объявил ЧП в борьбе с коррупцией

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил переход в 2026 г. к режиму "чрезвычайного положения" в сфере борьбы с коррупцией.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

В своем выступлении Мирзиеев, в частности, пообещал усилить контроль за расходованием бюджетных средств и лишить чиновников неприкосновенности.

Во всех ведомствах появятся контролеры, следящие за соблюдением правил и антикоррупционной деятельностью, которые будут напрямую подчиняться президенту.