В рамках проекта "Гости Бюльбюля" прошел вечер к 110-летию легендарного Рашида Бейбутова

В рамках проекта "Гости Бюльбюля" Мемориального музея Бюльбюля прошел вечер, посвященный 110-летию со дня рождения народного артиста СССР, кавалера государственных премий и орденов, выдающегося исполнителя Рашида Бейбутова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Открывая мероприятие, директор музея Фяргана Джаббарова рассказала о значительном вкладе Рашида Бейбутова в развитие азербайджанской культуры, а также о его тесных дружеских связях с Бюльбюлем. В свою очередь директор Фонда Рашида Бейбутова Кямиль Шахвердиев отметил, что подобные культурные инициативы играют важную роль в сохранении и популяризации богатого творческого наследия легендарного артиста.

В ходе вечера прозвучали песни из репертуара Рашида Бейбутова в исполнении заслуженных артистов Фарида Алиева и Саиды Шарафалиевой, солистов Азербайджанского государственного академического музыкального театра Элеоноры Мустафаевой, Эмиля Зейналлы, Субхана Рустамова, солиста Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Фахмина Ахмедли, а также студентки Азербайджанской национальной консерватории Ляман Мустафаевой. Исполнителей сопровождали на фортепиано Фидан Мамедова, Роза Салимова и Тамара Нахмедова.

На вечере была особая атмосфера искренности и глубокого уважения к великому мастеру сцены, его уникального исполнительского стиля, глубокой музыкальной культуры и исключительной способности соединять национальные традиции с мировой вокальной школой. Прозвучавшие произведения ещё раз подтвердили, что искусство великого певца остаётся живым, востребованным и продолжает вдохновлять новые поколения исполнителей и слушателей.