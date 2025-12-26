Стало известно о решающей встрече Трампа в Белом доме

Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху станет решающей для судьбы перемирия в секторе Газа. Об этом пишет портал Axios, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, чиновники Белого дома считают, что Нетаньяху затягивает мирный процесс и намеревается возобновить боевые действия против радикального палестинского движения ХАМАС. В то же время американская администрация стремится как можно скорее объявить о создании "технократического" палестинского правительства и Международных стабилизационных сил в Газе, а также созвать возглавляемый Трампом Совет мира на Всемирном экономическом форуме в Давосе в конце января.

Источники Axios сообщают, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер продолжают работу над мирными соглашениями по Газе и пытаются заложить основу для реализации второй части сделки, предполагающей разоружение ХАМАС и вывод израильских войск. Однако Нетаньяху выражает скептицизм по поводу идей американских советников и пытается затянуть процесс, чем вызывает недовольство команды Трампа.

"Это решающая встреча. Неясно, разделяет ли Трамп точку зрения Уиткоффа и Кушнера. Биби [прозвище Нетаньяху] пытается убедить одного человека. Вопрос в том, на чью сторону встанет Трамп - на сторону [Нетаньяху] или своих главных советников", - заявил высокопоставленный израильский чиновник.