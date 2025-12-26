Эти выпускники вузов даже не знают названия своей специальности

Возникают серьезные проблемы в процессе признания квалификации тех, кто поступил в вуз только по аттестату.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал председатель правления Агентства по обеспечению качества образования Азербайджана Турал Ахмедов.

По его словам, на заключительном этапе процесса признания диплома выясняется, что некоторые даже не знают названия своей специальности.

Т. Ахмедов отметил, что в странах ближнего зарубежья даются обещания о предоставлении возможности поступления по аттестату для привлечения студентов в вузы.

Однако, по его словам, главным условием признания квалификации является институциональная аккредитация высшего учебного заведения.