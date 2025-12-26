Вопрос пропавших без вести лиц активно продвигался на международном уровне

В течение 2025 года продолжалась работа по расширению географии экспорта, а также по обеспечению участия иностранных компаний в восстановительных и реконструкционных работах на освобожденных территориях.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

Министр отметил, что велась активная работа по поддержанию вопроса пропавших без вести лиц в международной повестке.

"Как страна, пострадавшая от мин, Азербайджан продолжил усилия по привлечению международной помощи в этой сфере", - подчеркнул он.

