Турция нацелена на достижение соглашения о свободной торговле с Азербайджаном

Как передает Day.Az, об этом сказала главный торговый советник посольства Турции в Азербайджане Гюлизар Яваш на проходящем сегодня мероприятии в Баку на тему "Доступ на турецкий рынок: экспортные, правовые и практические аспекты".

Она отметила, что энергетический сектор составляет значительную часть товарооборота между Азербайджаном и Турцией, который сейчас достигает примерно 8 миллиардов долларов.

"С турецкой стороны мы стремимся к тому, чтобы существующие двусторонние отношения, союзы и братские связи между нашими странами реально отражались в торговле и инвестициях.

Главная задача обоих ведомств - развитие сотрудничества в этой области, и все наши обязанности продолжаются в этом направлении. В настоящее время между Турцией и Азербайджаном нет соглашения о свободной торговле. Хотя переговоры продолжаются, в настоящее время действует преференциальное торговое соглашение. В рамках этого соглашения список, первоначально включавший 30 товаров, впоследствии был расширен до 50 товаров. Основная часть списка - сельскохозяйственная продукция. Требования азербайджанской стороны также были сформированы в основном по сельскохозяйственной продукции. Кроме того, в список были включены некоторые промышленные товары", - сказала она.

Г.Яваш напомнила, что в Баку состоялось 12-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией:

"На этом заседании был подписан план действий из 110 пунктов. Этот план, помимо охвата работы, проделанной в предыдущий период, также определяет цели на следующий год. Он предусматривает направления сотрудничества и конкретные меры в энергетике, образовании, торговле и других областях.

Это означает, что по мере расширения сотрудничества между двумя странами в транспорте, энергетике и других областях ожидается положительное влияние на товарооборот. Потому что это сотрудничество также охватывает поставки сырья, инвестиции и торговлю услугами. Торговля теперь рассматривается не только как обмен товарами, но и как совместная работа по поставкам сырья, инвестициям и торговле услугами", - сказала она.

Отметив высокий интерес Турции к Азербайджану представитель посольства сказала, что с момента моего вступления ее в было принято 12 бизнес-делегаций всего за 5 месяцев, включая делегацию Стамбульской промышленной палаты (ISO) с участием около 150 человек, объединяющую крупнейших турецких инвесторов, промышленников, экспортеров и импортеров:

"Многие из них отметили, что впервые посещают азербайджанский рынок. Это также свидетельствует о том, что Азербайджан становится все более привлекательным рынком. По мере роста интереса турецких бизнесменов неизбежно возрастет и интерес азербайджанских предпринимателей к сотрудничеству с Турцией. Потому что эти отношения должны основываться на долгосрочном и устойчивом сотрудничестве, а не на краткосрочных покупках и продажах.

Наши представительства стараются поддерживать предпринимателей из обеих стран в установлении этих отношений и решении существующих проблем. Мы считаем важным создание совместных механизмов для этой цели. Этот вопрос также обсуждался 1 декабря на встрече с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, и было предложено создать техническую рабочую группу. Цель состоит в том, чтобы развивать двусторонние инвестиционные и торговые отношения и, при необходимости, изучать возможности для совместного сотрудничества в третьих странах".

Гюлизар Яваш отметила, что производственный и экспортный потенциал Азербайджана, особенно в сельском хозяйстве, совпадает с приоритетными направлениями Турции. Вместе с тем ценовая конкуренция с Китаем остается серьезной проблемой для обеих стран:

"По этой причине иногда трудно получить какое-либо ценовое преимущество в взаимной торговле.

У Турции есть соглашение о Таможенном союзе с Европейским союзом, и в рамках этого соглашения таможенные пошлины на многие товары для 27 стран были обнулены. Это означает, что продукция, поступающая на турецкий рынок из Азербайджана, должна конкурировать с продукцией из этих стран, не облагаемой пошлинами. В то же время у Турции также есть многочисленные соглашения о свободной торговле с Египтом, Марокко и другими странами.

Наша цель - достичь соглашения о свободной торговле с Азербайджаном на основе взаимных уступок и создания более широких возможностей. Такие соглашения предлагают более широкие преимущества, чем преференциальные торговые соглашения. Однако для этого необходимо согласовать ряд вопросов, касающихся отраслей и государственных органов обеих стран".

Она отметила, что первые обсуждения начались в 2024 году, в 2025 году перешли на техническую стадию, а основные переговоры запланированы на 2026 год. Турция уже предлагает значительные уступки, особенно в отношении восстанавливающихся регионов, включая Карабах, создавая условия для экспорта продукции на турецкий рынок.