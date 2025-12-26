Еще 64 семьи вернулись в село Хыдырлы Агдамского района

Очередная группа переселенцев, отправившаяся 26 декабря, прибыла в село Хыдырлы Агдамского района. Группа переселенцев - 278 человек состоит из семей, ранее временно размещенных в различных уголках республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня 64 семьям были вручены ключи от домов в селе Хыдырлы. На церемонии присутствовали сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Для переселившихся семей в селе Хыдырлы созданы комфортные условия для проживания. Они с радостью приняли ключи и обустроились в новых домах.

Бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся в родной край, поблагодарили руководство страны за созданные комфортные условия жизни, выразив большое удовлетворение государственной заботой о них. Жители с уважением почтили память наших героических шехидов, которые даровали нам эту историческую Победу и освободили наши земли от оккупации ценой своей жизни, и помолились Всевышнему за упокой их души. В то же время жители, желая долгой жизни и крепкого здоровья нашим гази, проявившим мужество в боях, подчеркнули, что возрождение на освобожденных от оккупации территориях стало возможным именно благодаря их самоотверженности. Они подчеркнули, что новая жизнь, начавшаяся сегодня в родном крае, также является плодом Победы, доверенной нам нашими шехидами и гази.