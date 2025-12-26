В Азербайджане завершается уборка урожая хлопка

Уборка хлопка завершается, по состоянию на 26 декабря с 100 468,1 гектара посевных площадей по всей стране собраны 360 047 тонн сырого хлопка в кондиционном весе.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

По оперативной информации, средняя урожайность хлопка составляет 35,84 центнера/га. Это самый высокий показатель средней урожайности хлопка в республике с периода восстановления независимости.

Следует отметить, что посевы хлопка в Азербайджане осуществляются на основе договоров, заключенных между землевладельцами и компаниями по закупке и переработке хлопка. Согласно подписанному контракту, компания предоставляет фермеру необходимые семена, удобрения, осуществляет поставку оборудования, связанного с подготовкой почвы к посеву, оказывает агротехнические услуги и проводит уборку урожая, выделяет агронома для предоставления фермеру необходимых консультаций, а также предоставляет платеж авансом для покрытия расходов на посев. В свою очередь, фермер обязан вырастить урожай и поставить его компании по цене, указанной в контракте. Контрактный посев применяется в Азербайджане уже много лет как метод, устраняющий проблемы затрат фермеров на посев и сбыт продукции, и успешно зарекомендовал себя.

В 2025 экономическом году хлопок посеян в 16 регионах республики. Примерно 86% урожая приходится на 9 регионов, специализирующихся на выращивании хлопка (Агджабеди, Бейлаган, Барда, Билясувар, Имишли, Нефтчала, Саатлы, Сабирабад, Сальян). Общая площадь хлопковых полей в этих регионах составляет около 86 тысяч гектаров. В этом году наибольшее количество хлопка засеяно в Саатлы (12 634,1 га), Агджабеди (11 821,7 га) и Сабирабаде (11 086,2 га).

Наибольшая урожайность хлопка в этом сезоне зафиксирована в Бейлагане. Средняя урожайность в этом регионе составила 41,88 центнера/га. По состоянию на 26 декабря, с 8 898,3 га посевных площадей в регионе собрано 37 264,1 тонны урожая. Следующие позиции по средней урожайности занимают Нефтчала (39,79 центнера/га), Билясувар (39,90 центнера/га), Тертер (37,61 центнера/га), Барда (37,31 центнера/га) и Саатлы (36,06 центнера/га). Средняя урожайность хлопка в этих регионах выше, чем в среднем по стране.

Выращивание хлопка в стране субсидируется государством. Согласно решению Совета по аграрным субсидиям, в 2025 экономическом году фермеры, поставляющие свою продукцию, выращенную на участках, оборудованных современными ирригационными системами, компаниям по переработке и закупке хлопка, будут получать от государства субсидию в размере 210 манатов за каждую тонну. Фермерам будет выплачиваться субсидия в размере 195 манатов за каждую тонну хлопка, выращенного на участках, орошаемых традиционным методом, и доставленного в пункты закупки.

Субсидия на урожай хлопка предоставляется фермерам, которые размещают квитанции о поставке хлопка в Электронной сельскохозяйственной информационной системе до 15 декабря. Начиная с 25 декабря, фермерам, выращивающим хлопок, выплачиваются субсидии за поставленную продукцию. Выплаты субсидий завершатся 30 декабря в соответствии с финансовым графиком. Согласно правилам, выплата субсидий фермерам, которые предоставляют квитанции о поставке продукции в систему после 15 декабря, будет произведена во 2-м квартале 2026 финансового года.

Следует отметить, что в этом году Совет по сельскохозяйственным субсидиям принял решение об увеличении субсидии на продукцию хлопководства на следующий финансовый год. В 2026 году планируется выплачивать фермерам субсидию в размере 215 манатов за каждую тонну хлопка, выращенного на полях, оборудованных современными системами орошения, и 200 манатов за каждую тонну хлопка, выращенного на полях, не оборудованных современными системами орошения.

В следующем году коэффициент урожайности хлопка будет применяться по следующим районам и селам: Агджабеди, Агдам, Бейлаган, Барда, Билясувар, Геранбой, Имишли, Кюрдамир, Нефтчала, Саатлы, Сабирабад, Сальян, Тертер, Евлах, Зардаб, села Гюнешли и Тезекенд в Джалилабаде и село Халадж в Уджаре.