А китайцы довольны своими автомобилями?

Автор: Эльвин Сахаватоглу

В последние годы рост недовольства в Азербайджане автомобилями китайского производства, особенно электрическими и гибридными моделями, вызывает в обществе серьезные вопросы. Пользователи жалуются на быстрые поломки этих автомобилей, малый запас хода батарей, а в некоторых случаях - даже на риск возгорания.

Это закономерно порождает вопрос: если сами китайцы используют такие автомобили у себя в стране, сталкиваются ли они с теми же проблемами, или же недовольство в Азербайджане связано с поставками на рынок менее качественных моделей?

Как сообщает Day.Az, исследования, основанные на зарубежных источниках, показывают, что проблемы и жалобы, связанные с электромобилями, существуют и на китайском рынке.

Так, в отчете авторитетной компании J.D. Power, оценивающей качество автомобилей на китайском рынке, отмечается, что в последние годы количество проблем с первоначальным качеством автомобилей на новых источниках энергии (электромобили и гибриды) выросло.

По данным издания China Daily, ссылающегося на этот отчет, в 2025 году в Китае в среднем на каждые 100 новых электромобилей приходится 226 проблем, что является более высоким показателем по сравнению с предыдущими годами. Эти проблемы связаны как с производственными дефектами, так и с конструктивными решениями и программным обеспечением.

Также в Китае фиксируются случаи возгорания электромобилей. В аналитических публикациях, посвященных экономике и промышленности, отмечается, что ежегодно в стране регистрируются тысячи инцидентов, связанных с пожарами и безопасностью батарей электрических автомобилей.

По данным ряда китайских экономических порталов и независимых исследователей, часть таких происшествий связана с использованием дешевых аккумуляторных элементов и недостаточно эффективных систем терморегулирования. То есть проблема не ограничивается внешними рынками и реально существует и внутри Китая.

Вместе с тем на внутреннем рынке Китая эти проблемы не перерастают в массовое недовольство. Как подчеркивается в исследованиях агентства Reuters, государственный контроль и ответственность производителей на автомобильном рынке Китая достаточно жесткие.

В случае выявления массовых технических дефектов производители обязаны проводить программы отзыва (recall). Так, такие крупные китайские компании, как BYD, в последние годы отзывали сотни тысяч автомобилей из-за проблем с конструкцией и безопасностью батарей. Это свидетельствует о том, что проблемы существуют, но находятся под системным контролем.

Параллельно с этим китайские автопроизводители на фоне растущей критики уделяют всё больше внимания вопросам безопасности и качества. По информации Reuters, крупные компании, такие как Geely, открывают новые центры безопасности и тестирования, усиливая испытания батарей, систем пассивной безопасности и электронных компонентов. Эти шаги показывают, что китайская автомобильная промышленность признает существующие проблемы и пытается их минимизировать, однако этот процесс еще не завершен.

В итоге зарубежные источники подтверждают, что определённое недовольство китайскими автомобилями существует и среди потребителей внутри самой КНР.