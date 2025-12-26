В Гянджинской государственной филармонии открылась выставка "Цвета солидарности"

В рамках проекта передвижных выставок, реализуемого министерством культуры Азербайджана, в Урбан-центре Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова открылась выставка "Цвета солидарности", приуроченная к 31 декабря - Дню солидарности азербайджанцев мира.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе ведомства.

На церемонии открытия с приветственными речами выступили заместитель главы исполнительной власти города Гянджа Адиль Тагиев и начальник отдела искусства и нематериального культурного наследия министерства культуры Интигам Бабаев. Они поздравили присутствующих с наступающим праздником и подчеркнули значение выставки.

Затем состоялось ознакомление с экспозицией. Было отмечено, что выставка охватывает два основных направления. В одной из частей представлены работы профессиональных фотографов - членов Союза фотографов Азербайджана. В работах воспеваются единство и солидарность, составляющие основу идеологии азербайджанства, мультикультурные ценности нашего народа, а также приверженность родной земле и чувство национальной гордости. В разделе живописи выставки представлены произведения художников, отражающие идеи единства и солидарности.

Кроме того, представил обширную концертную программу Оркестр народных инструментов Гянджинской государственной филармонии. Выставка и концертная программа были с большим интересом встречены посетителями.