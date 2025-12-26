В Азербайджане скончался известный хирург

Скончался врач-хирург Агджабединской районной центральной больницы Вагиф Багиров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, хирург ушел из жизни в возрасте 73 лет.

Багиров в 2014-2021 годах занимал должность заведующего хирургическим отделением Агджабединской районной центральной больницы.

С 2021 года и по настоящее время он продолжал работать в этой больнице в качестве врача-хирурга.