https://news.day.az/society/1805371.html В Азербайджане скончался известный хирург Скончался врач-хирург Агджабединской районной центральной больницы Вагиф Багиров. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, хирург ушел из жизни в возрасте 73 лет. Багиров в 2014-2021 годах занимал должность заведующего хирургическим отделением Агджабединской районной центральной больницы.
С 2021 года и по настоящее время он продолжал работать в этой больнице в качестве врача-хирурга.
