https://news.day.az/politics/1805356.html Возможно проведение форума между аналитическими центрами Азербайджана и стран G-6 - Фарид Шафиев Мы намерены провести в феврале форум между аналитическими центрами Азербайджана и стран G-6. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на состоявшейся сегодня пресс-конференции, "В этом году проведено в целом 49 форумов.
Возможно проведение форума между аналитическими центрами Азербайджана и стран G-6 - Фарид Шафиев
Мы намерены провести в феврале форум между аналитическими центрами Азербайджана и стран G-6.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на состоявшейся сегодня пресс-конференции,
"В этом году проведено в целом 49 форумов. Кроме того, мы организовали 4 форума в различных университетах Анкары", - сказал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре