ЦАМО подготовил 12 бюллетеней о внешнеполитической программе Азербайджана

Центр анализа международных отношений подготовил 12 бюллетеней, содержащих объективное и краткое описание внешнеполитической программы страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на состоявшейся сегодня пресс-конференции.

По его словам, в 2025 году на азербайджанском языке издана 1 книга.

"Книга "Армянская диаспора на Ближнем Востоке", автором которой является наша коллега Лала Халилзаде, специализирующаяся на арабском мире и регионе Ближнего Востока, анализирует исторический контекст, политическую, социальную и культурную деятельность, сферы влияния и потенциальные возможности армянской диаспоры в 5 странах, где широко представлена армянская община. Хотелось бы отметить, что поскольку наша главная цель - объективно и корректно информировать зарубежную аудиторию, наши книги и аналитические публикации в основном подготовлены на английском языке. В целом на английском языке подготовлено 6 книг, а также мы перевели на английский язык брошюру "Успехи внешней политики Ильхама Алиева 2003-2023".