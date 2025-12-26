Sony выпустила механические часы в стиле консоли PlayStation 1

Компания Sony представила лимитированную серию механических часов PlayStation Watch, созданную совместно с производителем Anicorn к 30-летию консоли PlayStation. Всего будет выпущено 300 экземпляров по цене $780, поставки начнутся в середине 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Gizmochina.

Дизайн аксессуара полностью стилизован под первую PlayStation 1995 года. Корпус из нержавеющей стали выполнен в характерном сером оттенке, а метки на циферблате заменены символами кнопок контроллера - треугольником, кругом, крестиком и квадратом. Стрелки имитируют клавиши Start и Select, а ремешок украшен цветными обозначениями джойстика.

Часы оснащены автоматическим механизмом Miyota 939, который не требует батареи и работает за счёт движения запястья. Запас хода составляет 42 часа.

Уже сейчас на вторичном рынке, в частности на Ebay, появились объявления о продаже модели по цене около $2500.