https://news.day.az/society/1805380.html В некоторых частях бакинского поселка временно не будет света Сегодня с 13:00 в некоторых частях поселка Рамана временно прекращено электроснабжение из-за ремонтных работ. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришиг". Ремонтные работы проводятся 26 декабря на территории Сураханского районного управления энергоснабжения и продаж (РЭЦИ).
В некоторых частях бакинского поселка временно не будет света
Сегодня с 13:00 в некоторых частях поселка Рамана временно прекращено электроснабжение из-за ремонтных работ.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".
Ремонтные работы проводятся 26 декабря на территории Сураханского районного управления энергоснабжения и продаж (РЭЦИ). В связи с этим, в ряде районов поселка Рамана до 18:00 возможны временные перебои с подачей электроэнергии.
"После завершения ремонтных работ поселок будет обеспечен электроснабжением высокого качества", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре