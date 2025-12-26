В некоторых частях бакинского поселка временно не будет света

Сегодня с 13:00 в некоторых частях поселка Рамана временно прекращено электроснабжение из-за ремонтных работ.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Ремонтные работы проводятся 26 декабря на территории Сураханского районного управления энергоснабжения и продаж (РЭЦИ). В связи с этим, в ряде районов поселка Рамана до 18:00 возможны временные перебои с подачей электроэнергии.

"После завершения ремонтных работ поселок будет обеспечен электроснабжением высокого качества", - говорится в сообщении.