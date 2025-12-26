Айдан вернулась к работе спустя год после крушения самолета AZAL

Стюардесса AZAL Айдан Рагимли, выжившая в результате крушения самолета авиакомпании близ Актау в прошлом году, спустя год вернулась к своей работе.

Как сообщает Day.Az, об этом AZAL сообщила в публикации на своей странице в социальных сетях.

"Иногда слов бывает недостаточно, но путь продолжается.

Рейс J2-8243 по маршруту Баку - Грозный стал для Айдан Рагимли незабываемым моментом на ее жизненном пути.

Сегодня, неся в себе пережитое, она осознает, что жизнь продолжается, и выполняет свою работу с тем же вниманием и ответственностью", - говорится в публикации.

Напомним, что 25 декабря прошлого года пассажирский самолет, принадлежащий AZAL, потерпел крушение вблизи аэропорта города Актау в Казахстане. В результате катастрофы из 67 человек, находившихся на борту, погибли 38, жизнь 29 пассажиров была спасена.

Погибшим пилотам Игорю Кшнякину, Александру Калянинову и бортпроводнице Хокюме Алиевой Указом Президента Ильхама Алиева было присвоено звание "Национальный герой Азербайджана". Выжившие бортпроводники Зюльфугар Асадов и Айдан Рагимли были награждены орденом "Рашадат" I степени.

Отметим, что Айдан Рагимли вошла в историю Азербайджана как первая женщина, удостоенная ордена "Рашадат" I степени.