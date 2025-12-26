В Сирии в мечети произошел взрыв

По меньшей мере три человека погибли и пять получили ранения в результате взрыва в шиитской мечети города Хомс в центре Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, теракт совершил смертник, проникший внутрь мечети имама Али в квартале Вади-Захаб во время пятничной молитвы.

Власти ведут расследование инцидента.