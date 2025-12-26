https://news.day.az/world/1805399.html В Сирии в мечети произошел взрыв - ФОТО - ВИДЕО В сирийской провинции Хомс в мечети произошел взрыв. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Согласно информации, есть раненые и погибшие. Количество пострадавших пока неизвестно. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Сирии в мечети произошел взрыв - ФОТО - ВИДЕО
По меньшей мере три человека погибли и пять получили ранения в результате взрыва в шиитской мечети города Хомс в центре Сирии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, теракт совершил смертник, проникший внутрь мечети имама Али в квартале Вади-Захаб во время пятничной молитвы.
Власти ведут расследование инцидента.
