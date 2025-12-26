https://news.day.az/politics/1805425.html

Визит Президента Ильхама Алиева в Вашингтон стал важным событием в контексте двусторонних отношений с США. Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года. Новость обновляется