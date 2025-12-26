Хорошая новость для пассажиров метро

"Бакинский метрополитен" изменит режим работы в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и новогодними праздниками.

Как сообщает Day.Az, в соответствии с планом проведения культурно-массовых мероприятий в столице и операционным планом Бакинского метрополитена станции будут работать в усиленном режиме.

В ночь с 31 декабря на 1 января все станции будут открыты для входа пассажиров до 02:00.

Кроме того, в праздничные дни в метрополитене будет действовать усиленный график работы. В частности, на станциях "Ичеришехер", "Сахиль" и "28 Мая", расположенных вблизи мест проведения массовых мероприятий в центре города, будут усилены контрольные механизмы на основе дежурного графика.

В целом, с 31 декабря по 3 января движение поездов будет регулироваться по специальному расписанию.

Резервные поезда будут находиться в готовности к выпуску на линию.

Отмечается также, что движение поездов по станции "Бакмил" в период с 31 декабря по 3 января будет осуществляться по субботнему графику, а 4 января - по воскресному.