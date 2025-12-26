https://news.day.az/politics/1805450.html Турция в отношениях с Арменией всегда действовала в координации с Азербайджаном - глава МИД Турция в отношениях с Арменией всегда действовала в координации с Азербайджаном. Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года. Новость обновляется
Турция в отношениях с Арменией всегда действовала в координации с Азербайджаном - глава МИД
Турция в отношениях с Арменией всегда действовала в координации с Азербайджаном.
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре