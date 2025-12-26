Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда - Распоряжение
Утвержден новый состав Попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.
Согласно документу, утвержден следующий состав Попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда:
заместитель министра финансов Азербайджанской Республики
заместитель министра экономики Азербайджанской Республики
заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики
заместитель председателя Центрального банка Азербайджанской Республики
заведующий сектором вопросов экономической политики отдела экономической политики и промышленных вопросов Администрации Президента Азербайджанской Республики.
