В календаре Президента Ильхама Алиева нет планов по встрече EPC в Армении

В календаре Президента Ильхама Алиева нет каких-либо планов, связанных со встречей Европейского политического сообщества (EPC), которая пройдет в Армении.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

По его словам, приглашения к участию в подобных мероприятиях направляются главам государств.

"Формат Европейского политического сообщества является достаточно новым. По имеющейся у меня информации, в календаре Президента Ильхама Алиева нет каких-либо планов, связанных со встречей, которая должна пройти в Армении в мае 2026 года", - добавил он.

Напомним, что Саммит Европейского политического сообщества (EPC) в 2028 году пройдет в Азербайджане.