В Баку с аншлагом состоялась премьера спектакля "Qaraca qız"

Азербайджанский государственный кукольный театр на этот раз обратился к образцу классической литературы - рассказу Сулеймана Сани Ахундова "Qaraca qız" (Цыганка), подарив ему сценическую жизнь. Премьера, прошедшая с аншлагом, с одной стороны, вновь напомнила зрителям хорошо знакомое литературное произведение, а с другой - представила гуманистические ценности под иным углом, сообщает Day.Az.

Как известно, этот проникновенный рассказ, входящий в цикл "Qorxulu nağıllar" (Страшные сказки) Сулеймана Сани Ахундова, был инсценирован Абдуллой Шаигом в 1948 году и со временем с успехом ставился на сценах различных театров страны.

На сцене Театра кукол спектакль был поставлен примерно в 1970-е годы, однако спустя короткое время был снят с репертуара. Обращение к произведению спустя долгие годы стало своего рода его возвращением на сцену.

Автором новой сценической версии и постановщиком спектакля выступила режиссёр Саида Хагвердиева. Она привнесла в постановку "Цыганка" лиричное и созерцательное прочтение, стремясь усилить её визуальную выразительность.

Сохранив художественный дух классического произведения, режиссёр применила современные драматургические и визуальные решения, адаптированные для детской аудитории. В результате финальную трагедию удалось смягчить, превратив главную героиню в символ - легенду, наделённую обнадёживающим посланием.

Отдельного внимания заслуживает музыкальное оформление спектакля. Музыка заслуженного артиста Вугара Джамалзаде и тексты песен, написанные Севиндж Нуругызы, значительно усиливают эмоциональную глубину постановки. Художник-постановщик Рявана Ягубова с помощью кукол и сценических элементов сумела гармонично передать как реалистическую, так и сказочную атмосферу произведения.

В одноактном детском спектакле роли исполняют лауреат Президентской премии Айгюль Агаева, а также актёры Джавид Ибрагимов, Самира Наджафова, Эльнур Халилов, Фирузе Насибли Аббасова и Байрам Агамалиев.

Благодаря динамичным переходам актёрский состав, совмещающий роли рассказчиков и кукловодов, сумел создать сильную эмоциональную связь между куклой и зрителем. Синхронность музыки и сценического движения была с большим интересом воспринята как детьми, так и взрослыми.