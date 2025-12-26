Под азербайджанским кураторством в Германии прошла выставка "Человек и природа в эпоху одиночества"

Включённый в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО город Кведлинбург стал площадкой для презентации выставки "Человек и природа в эпоху одиночества", организованной I-opener e.V., куратором которой выступила Зулейха Ибад. Восьмидневная программа объединила художественные работы, медиативные форматы, близкие к науке, и общественные мероприятия, подготовленные совместно с региональными партнёрами. Проект был реализован при поддержке города Кведлинбург и федеральной программы Германии "Demokratie leben!", сообщила Day.Az Зулейха Ибад.

Выставка исследовала одиночество не только как личное чувство, но и как результат перегруженной сигналами, информацией и визуальными образами среды, технологических, экологических и институциональных структур. В кураторском подходе использовались скамейки пивных, символизирующие общественное пространство, что подчёркивало, что общественная жизнь возможна только при практическом участии.

На экспозиции были представлены видеоработы, живопись и интерактивные цифровые проекты международных художников. Бенджамин Кло в проектах "Apocalypse Now?" и "Spatium Fantasma" обратился к политике изображений и сигналов; Винсент Жондо в проекте "Pelkė" показал напряжение между восстановлением и эксплуатацией; Клара Хуан в работе "Ontologies" противопоставила различные способы понимания природы; Ильяс Грунт исследовал следы инфраструктуры и экологического ущерба. Выставка завершилась видеоинсталляцией Оливера Хуана, которая приглашала посетителей по-новому осмыслить понятия "естественного" и "искусственного".

Выставка подняла вопросы о сути современного одиночества и возможных формах внимания в условиях цифрового перенасыщения.