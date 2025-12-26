Предложение о проведении встреч "3+3" в Азербайджане и Армении не было принято

В 2024 году, когда последняя встреча состоялась в Турции, мы предложили провести следующую встречу в Азербайджане, а затем - в Армении. По определенным причинам консенсуса достичь не удалось, и это предложение не вошло в итоговый документ. Тем не менее наше предложение остается в силе. История формирования формата "3+3" относится к периоду после Второй Карабахской войны.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопрос Trend на пресс-конференции, посвящённой итогам 2025 года.

По словам министра, складывается впечатление, что в рамках данного формата в качестве основной темы должно обсуждаться азербайджано-армянское урегулирование.

"Азербайджано-армянский вопрос в основном уже решен. Между Азербайджаном и Арменией существует прямой диалог. Такой подход является неверным и не соответствует нынешним реалиям. Проведение подобной встречи возможно при наличии повестки дня, предварительного согласования и с учетом интересов всех государств. Мы не возражаем против проведения такой встречи", - отметил министр.