В Азербайджане прошли семинар и экзамен для тренеров по дзюдо

Федерация дзюдо Азербайджана провела семинар и экзамен для тренеров с целью повышения уровня мастерства и профессиональной подготовки.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие было организовано по первому и второму дану, а в учебный процесс были вовлечены 30 участников. В рамках программы по первому дану тренеры изучали и сдавали комплекс упражнений наге-но-ката, а по второму дану - катаме-но-ката. Занятия включали как теоретическую, так и практическую части, по итогам которых оценивались знания и навыки участников.

В семинаре также принял участие директор по образованию Федерации дзюдо Турции Мехмет Йылмаз, который был приглашен для обмена опытом и методическими подходами.

В Федерации дзюдо Азербайджана отметили, что работа по развитию системы данов и повышению квалификации тренеров будет продолжена на регулярной основе.