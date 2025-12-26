https://news.day.az/world/1805483.html Китай установил мировой рекорд скорости для технологии поездов с магнитной левитацией - ВИДЕО Китай установил мировой рекорд скорости для технологии поездов с магнитной левитацией. Экспериментальная платформа разогналась до 700 км/ч всего за две секунды, после чего благополучно остановилась. Этот результат был достигнут командой из Национального университета оборонных технологий Китая после 10 лет исследований.
Китай установил мировой рекорд скорости для технологии поездов с магнитной левитацией - ВИДЕО
Китай установил мировой рекорд скорости для технологии поездов с магнитной левитацией.
Экспериментальная платформа разогналась до 700 км/ч всего за две секунды, после чего благополучно остановилась. Этот результат был достигнут командой из Национального университета оборонных технологий Китая после 10 лет исследований. Это самая высокая скорость в мире для сверхпроводящей электромагнитной системы maglev.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что следующим шагом будет практическое применение этой технологии в наземном транспорте, а также в аэрокосмическом секторе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре