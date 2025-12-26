Китай установил мировой рекорд скорости для технологии поездов с магнитной левитацией.

Экспериментальная платформа разогналась до 700 км/ч всего за две секунды, после чего благополучно остановилась. Этот результат был достигнут командой из Национального университета оборонных технологий Китая после 10 лет исследований. Это самая высокая скорость в мире для сверхпроводящей электромагнитной системы maglev.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что следующим шагом будет практическое применение этой технологии в наземном транспорте, а также в аэрокосмическом секторе.