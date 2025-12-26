Рейс AZAL J2-8243 - момент истины для международного правосудия

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о крушении самолета AZAL.

Катастрофа рейса J2-8243 авиакомпании AZAL, произошедшая в декабре 2025 года, стала не только одной из самых тяжелых трагедий в истории гражданской авиации Азербайджана, но и одним из ключевых событий, вскрывших эрозию архитектуры международной авиационной и региональной безопасности. В отличие от традиционных авиапроисшествий, где первопричина сводится к техническим сбоям или человеческим ошибкам, инцидент над Каспием выявил структурную проблему - смешение военной и гражданской логики в управлении воздушным пространством постсоветского региона.

В течение последних лет воздушное пространство Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии стало ареной скрытой милитаризации, вызванной одновременно войной в Украине, возросшей активностью беспилотных систем и фрагментацией ответственности за контроль воздушного движения. В этом контексте трагедия рейса J2-8243 представляет собой первый крупный кейс гибели гражданского судна вследствие работы систем ПВО в условиях отсутствия официального вооруженного конфликта, что создает уникальный прецедент для международного права и практики ICAO.

С момента крушения Embraer 190 над акваторией Каспия кризис приобрел политико-правовое измерение, затрагивающее отношения Азербайджана, России и Казахстана. Баку столкнулся с необходимостью балансировать между юридическим требованием справедливости и политической целесообразностью сохранения стабильности в регионе. Москва, в свою очередь, стремилась минимизировать последствия, переводя обсуждение в плоскость "технической случайности". Казахстан оказался в положении государства-расследователя, чья юрисдикция подверглась давлению с обеих сторон - между союзнической лояльностью и международно-правовыми обязательствами по Чикагской конвенции.

В этих условиях катастрофа J2-8243 превратилась в индикатор трансформации региональной архитектуры безопасности, где международное право перестает быть универсальным регулятором, а возвращается логика политической силы и ведомственного самоуправства.

Техническая и правовая реконструкция: структура ответственности

1. Природа инцидента и его квалификация

Официальные материалы предварительного расследования показали, что самолет Embraer 190 находился в исправном состоянии, двигался по утвержденному маршруту Baku-Aktau-Atyrau-Kostanay, не отклоняясь от трассы и не нарушая границ. Контакт был потерян на высоте около 9,000 метров спустя три минуты после входа в зону радиолокационного контроля Южного военного округа РФ. Форма и характер повреждений обломков однозначно свидетельствуют о внешнем поражающем воздействии, типичном для осколочно-фугасных боевых частей зенитных ракет.

Техническая экспертиза Международного бюро авиационных расследований (IBAA), представленная в июне 2025 года, подтвердила совпадение фрагментов поражающих элементов с типом боеприпасов, используемых в системах ПВО "Панцирь-С". Этот факт не был официально опровергнут ни одним государственным органом России, что косвенно подтверждает достоверность выводов.

Согласно Приложению 13 к Чикагской конвенции, подобные инциденты должны рассматриваться как результат применения оружия против гражданского воздушного судна, что подпадает под действие статьи 3 bis, запрещающей подобные действия в мирное время.

2. Нарушение обязательств по Чикагской конвенции

Нарушение Россией принципов Чикагской конвенции носит системный характер:

- отсутствие предупреждения в форме NOTAM о работе средств ПВО в регионе,

- несоблюдение обязательства по обеспечению безопасного разделения гражданского и военного трафика,

- применение оружия без визуальной идентификации цели,

- последующее сокрытие информации и отказ от предоставления исходных данных радара и переговоров операторов.

Таким образом, инцидент имеет состав международно-противоправного деяния государства, выразившийся в нарушении императивных норм международного права (jus cogens), закрепляющих приоритет защиты жизни гражданских лиц.

Эволюция реакции России: от отрицания к "технической случайности"

1. Фаза отрицания

Первоначальная реакция Москвы следовала известному по кейсу MH17 сценарию: информационное замещение, выдвижение альтернативных версий и отказ признать факт поражения ракеты. Основной аргумент - "техническая неисправность самолета" - противоречил данным объективного контроля и радиолокационным следам.

2. Формула "трагической случайности"

Лишь под давлением неопровержимых доказательств, включая фрагменты поражающих элементов и данные радара, российское руководство в октябре 2025 года на саммите в Душанбе признало "случайность" произошедшего, представив ее как результат технического сбоя системы ПВО при отражении атаки украинских беспилотников.

Эта формула имеет важное юридическое значение: она фиксирует факт ответственности государства, но пытается перевести вину из категории намеренного противоправного деяния в сферу форс-мажора, минимизируя правовые последствия.

3. Попытка подмены репараций страховыми выплатами

Вместо признания государственной ответственности Россия сослалась на выплаты страховой компании "АльфаСтрахование" как на "урегулирование вопроса". Однако с точки зрения международного права страховые выплаты не могут заменить государственные репарации, поскольку:

- страхование является частным гражданско-правовым механизмом,

- выплаты производятся в силу договора, а не международно-правового обязательства,

- они не включают моральный вред, сатисфакцию и признание нарушения суверенитета.

Следовательно, подобная аргументация представляет собой юридическую подмену ответственности, направленную на уклонение от исполнения норм международного права.

Международно-правовая квалификация и институциональные механизмы

1. Правовая природа инцидента

Инцидент с рейсом J2-8243 подпадает под определение международно-противоправного деяния государства, сформулированного в Статьях об ответственности государств за международно-противоправные деяния (Комиссия международного права ООН, 2001). Эти статьи, признанные кодификацией обычного международного права, фиксируют фундаментальный принцип: любое действие или бездействие, приписываемое государству и нарушающее его международные обязательства, влечет государственную ответственность.

В соответствии со статьей 2 указанных Статей, международно-противоправное деяние возникает при наличии двух элементов:

Действия или бездействия, приписываемого государству. Нарушения международного обязательства этого государства.

В рассматриваемом случае оба элемента присутствуют.

- Применение вооружения системой ПВО, находившейся под контролем российских вооруженных сил, представляет собой действие, неразрывно связанное с деятельностью государства и, следовательно, полностью ему приписываемое.

- Нарушение императивной нормы статьи 3 bis Чикагской конвенции, запрещающей применение силы против гражданских воздушных судов, образует прямое нарушение международного обязательства, имеющего характер нормы jus cogens (высшего порядка).

Таким образом, юридическая квалификация инцидента исключает трактовку его как "частного события", "технической ошибки" или "военной случайности". С точки зрения международного права, это противоправный акт государства в мирное время, нарушающий обязательства по защите гражданских лиц и принцип невмешательства в международное воздушное сообщение.

2. Применимость статьи 3 bis Чикагской конвенции

Статья 3 bis была принята после инцидента с южнокорейским рейсом KAL007 (1983) и носит императивный, недвусмысленный характер. Ее цель - гарантировать, что суверенитет государства не может служить оправданием для применения силы против гражданских самолетов.

Норма гласит:

Государства обязуются воздерживаться от применения оружия против гражданских воздушных судов и, в случае нарушения воздушного пространства, использовать все доступные средства для установления личности и связи с экипажем до применения силы.

Ключевые правовые следствия:

- Императивность нормы означает, что она не допускает отступлений ни при каких обстоятельствах - включая чрезвычайные, боевые или контртеррористические.

- Принцип приоритета человеческой жизни имеет абсолютное значение и не может быть поставлен в зависимость от политических или военных соображений.

- Даже в случае, если государство отражает атаку беспилотников или иные угрозы, оно обязано четко различать гражданские и военные цели, а при малейших сомнениях - воздержаться от применения оружия.

Позиция России о "непреднамеренности" действия может влиять лишь на форму и объем репараций, но не устраняет сам факт международно-правовой ответственности. В соответствии со статьей 31 Статей КМП ООН, государство обязано устранить последствия противоправного деяния, включая:

- реституцию (восстановление положения, существовавшего до нарушения, насколько это возможно);

- компенсацию (денежное возмещение ущерба);

- сатисфакцию (публичное признание вины, выражение сожаления или извинения).

3. Юрисдикционные механизмы

Азербайджан располагает несколькими легитимными и международно признанными каналами для инициирования правовых процедур против Российской Федерации.

a. Совет ИКАО и Международный суд ООН

Согласно статье 84 Чикагской конвенции, споры между государствами о толковании или применении Конвенции могут быть переданы в Совет ИКАО.

Если решение Совета не удовлетворит стороны, оно может быть обжаловано в Международный суд ООН, и для этого не требуется отдельного согласия сторон, поскольку юрисдикция вытекает из членства обеих стран в Конвенции.

Этот механизм позволяет формализовать спор о нарушении статьи 3 bis в рамках существующих договорных обязательств, без создания ad hoc трибуналов. Такой путь был ранее реализован в деле "Qatar v. Bahrain" (2018), что подтверждает его применимость и прецедентность.

b. Конвенция о борьбе с незаконными актами против безопасности гражданской авиации (Монреаль, 1971)

Несмотря на то, что первоначально Конвенция направлена против актов терроризма, международная практика допускает применение ее положений и к действиям государственных органов, если они сознательно или грубо небрежно совершают действия, создающие угрозу гражданской авиации.

Поражение пассажирского самолета системой ПВО без достоверной идентификации цели квалифицируется как "незаконный акт", нарушающий безопасность гражданской авиации.

Следовательно, Азербайджан может требовать привлечения России к ответственности за нарушение статей 1 и 3 Конвенции, предусматривающих обязательство государств предотвращать подобные действия.

c. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)

Хотя инцидент произошел вне официальной территории Российской Федерации, практика ЕСПЧ (дела Banković, Al-Skeini, Georgia v. Russia (II) и MH17) утвердила принцип экстерриториальной юрисдикции, если государство осуществляет эффективный контроль над территорией или техническими средствами, приведшими к гибели людей.

Запуск ракеты, произведенный с территории России или из зоны, находящейся под ее военным контролем, создает основание для ответственности по статье 2 Европейской конвенции ("право на жизнь").

Таким образом, жертвы катастрофы и их родственники могут обратиться в ЕСПЧ с иском против Российской Федерации как за физическое нарушение права на жизнь, так и за отсутствие эффективного расследования.

4. Элемент вины и характер ответственности

Форма вины, вытекающая из совокупности фактов, квалифицируется как culpa lata - грубая неосторожность, приближающаяся к преступной халатности (criminal negligence).

Наличие включенного транспондера, полета по утвержденному международному коридору и соответствия параметров гражданского рейса исключает возможность добросовестной ошибки идентификации.

Это означает, что имело место невыполнение позитивных обязательств государства по предотвращению вреда, предусмотренных статьей 1 Чикагской конвенции и статьей 6 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Таким образом, ответственность России носит объективный характер, а элемент вины лишь усиливает степень ее правового упрека, включая возможное требование публичных извинений и компенсации ущерба в международном формате.

Инцидент с рейсом J2-8243 представляет собой международно-противоправное деяние государства, нарушающее императивные нормы международного права, направленные на защиту гражданской авиации и человеческой жизни.

В совокупности правовых оснований - от Чикагской конвенции до юриспруденции ЕСПЧ - Азербайджан располагает многоуровневой правовой архитектурой для защиты своих интересов и обеспечения международного признания факта ответственности России.

Сравнительный анализ прецедентов

История международных инцидентов с поражением гражданских самолетов - это отдельная глава современной политико-правовой истории, в которой поведение государств после трагедий демонстрирует не только различия в правовой культуре, но и глубину стратегического мышления, дипломатического опыта и способности управлять кризисом. За последние полвека сложились четыре базовые модели реакции государств, каждая из которых имела далеко идущие последствия - как юридические, так и имиджевые.

1. Полное отрицание и дезинформация - пример рейса MH17 (Малайзия, 2014)

Катастрофа Boeing-777 над Донбассом 17 июля 2014 года стала символом эпохи гибридных войн и информационных манипуляций. Россия, с первых часов после трагедии, избрала тактику абсолютного отрицания участия и создания альтернативных версий - от обвинений в адрес украинских вооруженных сил до утверждений о "неправильной траектории" самолета.

Сформировавшийся впоследствии Совместный следственный орган (JIT) Нидерландов установил: ракетный комплекс "Бук", поразивший самолет, был доставлен с территории России и принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ. Несмотря на собранные доказательства, Москва не признала вину, отказалась сотрудничать с трибуналом и пыталась использовать международные площадки для дискредитации следствия.

В итоге стратегия отрицания привела к усилению международной изоляции, судебным процессам в Гааге, новым санкциям, а также к юридическому закреплению ответственности государства - не только за сам пуск ракеты, но и за отказ признать вину.

2. Частичное признание без юридической вины - пример PS752 (Иран, 2020)

Ситуация с украинским рейсом PS752, сбитым иранскими ПВО 8 января 2020 года, стала примером частичного признания. После первоначального отрицания Тегеран был вынужден признать факт поражения самолета ракетой ЗРК "Тор", однако попытался ограничить последствия моральной и финансовой компенсацией, не признавая международно-правовую ответственность.

Иран заявил, что катастрофа произошла в условиях военной тревоги после удара США по Керманшаху, и, следовательно, являлась "трагической ошибкой", а не актом халатности. Государство выплатило семьям жертв компенсации ex gratia, но не согласилось на проведение международного расследования под эгидой ИКАО.

Результатом стало длительное дипломатическое противостояние: Канада, Украина, Великобритания и Швеция создали Международную координационную группу, которая обратилась к Международному суду ООН, требуя признания ответственности Ирана. Таким образом, частичное признание не сняло международного давления, а лишь отложило юридическую ответственность во времени.

3. Признание факта и ограниченная компенсация без признания ответственности - пример S7-1812 (Украина, 2001)

10 октября 2001 года над Черным морем ракета комплекса С-200 Вооруженных сил Украины сбила транспортный самолет Ту-154М российской авиакомпании "Сибирь", следовавший из Тель-Авива в Новосибирск. Киев признал, что поражение произошло в ходе учебных стрельб, но избежал формального признания вины в международно-правовом смысле.

Была избрана гибридная формула компенсации: Украина выплатила семьям погибших по $200 тысяч через межгосударственные договоренности, но подчеркнула, что делает это "в порядке гуманитарной поддержки". Такой подход позволил Киеву избежать юридических последствий, но оставил политический осадок - Москва расценила отказ от признания вины как попытку "замять инцидент".

Тем не менее, в 2001 году международная среда допускала подобные компромиссы: не существовало прецедента, подобного MH17, и тема гражданской авиации в зонах военной активности не была так остро политизирована.

4. Выражение сожаления без извинений - пример Iran Air 655 (США, 1988)

Сбитие рейса Iran Air 655 над Персидским заливом стало одним из самых громких эпизодов конца XX века. 3 июля 1988 года американский крейсер "Vincennes" поразил гражданский Airbus A300, убив 290 человек. США заявили, что самолет был "ошибочно принят за истребитель F-14" и выразили сожаление, но не принесли извинений и не признали вину.

Впоследствии, по решению Международного суда ООН, США выплатили компенсацию в размере $61,8 млн, но в судебных документах подчеркнули, что эти выплаты не являются признанием ответственности. Такой подход закрепил американскую линию: контролируемое урегулирование без правового признания, что стало элементом их внешнеполитического стиля в подобных инцидентах.

5. Современное сопоставление: стратегия России в деле AZAL и международный контекст

Сопоставление этих кейсов показывает, что реакция России на инцидент с самолетом AZAL (рейс J2-8243) воспроизводит модель S7-1812 - ограниченные выплаты без признания ответственности и без международного расследования. Однако в XXI веке подобный подход уже не работает.

После прецедентов MH17 и PS752 международное пространство для отказа от признания юридической вины существенно сузилось. Система международного воздушного права (включая Чикагскую конвенцию, Протокол Монреаля 2014 года и решения ИКАО) больше не рассматривает поражение гражданского самолета как "техническую ошибку" - оно квалифицируется как акт, влекущий государственную ответственность.

С точки зрения фактических обстоятельств, кейс J2-8243 ближе к PS752: обе катастрофы произошли в условиях активных систем ПВО, при отсутствии адекватного закрытия воздушного пространства и недооценке риска пересечения гражданских маршрутов с военными зонами.

Следовательно, любая попытка перевести ответственность в страховую плоскость, ограничившись выплатами страховых компаний или гуманитарными компенсациями, не снимет вопроса международно-правовой вины. Более того, она создает основу для иска в Международный суд ООН по линии нарушений статей 1, 3 и 44 Чикагской конвенции.

История подобных катастроф показывает: от того, какую стратегию поведения избирает государство после трагедии, зависит не только размер компенсаций, но и его репутация на десятилетия вперед.

Россия, повторяя модель Украины образца 2001 года, действует в иной реальности - где любая попытка скрыть или смягчить ответственность немедленно становится предметом правового и медийного давления. В отличие от начала 2000-х, сегодня каждое подобное дело развивается не в закрытых кабинетах дипломатов, а в режиме глобальной прозрачности и онлайн-правосудия.

В этих условиях игра в отрицание или частичное признание без юридических последствий становится не стратегией спасения, а механизмом саморазрушения доверия и международного статуса.

Геополитические последствия и региональные проекции

1. Трансформация каспийской архитектуры безопасности

Трагедия рейса AZAL стала точкой необратимости в динамике отношений Баку-Москва-Астана. Для Азербайджана это событие стало сигналом к пересмотру базовых допущений региональной безопасности:

- отказ от концепции "технической нейтральности России" в вопросах гражданской авиации;

- усиление правовых инструментов защиты национального воздушного пространства;

- консолидация сотрудничества с Турцией и структурами НАТО по обмену данными о воздушной обстановке.

Каспий, ранее воспринимавшийся как зона низкой турбулентности, превратился в пространство стратегической неопределенности, где любая техническая ошибка может перерасти в дипломатический кризис.

2. Последствия для России

Для Москвы инцидент стал репутационным поражением. Поражение гражданского самолета в мирное время подрывает претензии России на статус ответственного участника международных институтов и усиливает аргументы о непредсказуемости ее военного управления.

Отказ от реальных репараций и имитация расследования усиливают риск судебных исков и изоляции в рамках ИКАО и ИАТА. В долгосрочной перспективе возможны:

- ограничение доступа российских авиаперевозчиков к международным маршрутам;

- пересмотр статуса российских систем ПВО в совместных проектах;

- рост страховых премий для рейсов, проходящих над российским сектором Каспия.

3. Казахстан между законом и лояльностью

Роль Казахстана как государства расследования оказалась двусмысленной. С одной стороны, Астана обязана соблюдать Приложение 13 к Чикагской конвенции, предусматривающее публикацию отчета в течение 12 месяцев. С другой - опасается дипломатического конфликта с Россией.

Задержка окончательного отчета свидетельствует о геополитическом давлении, которое ограничивает институциональную автономию Казахстана. Для международного сообщества это становится индикатором ослабления универсальных норм ИКАО и подмены их политическими расчетами.

4. Позиция Азербайджана

Для Азербайджана инцидент стал катализатором перехода от прагматического нейтрализма к стратегическому правовому реализму. Баку делает ставку на институциональные механизмы - ИКАО, ООН, Международный суд - избегая эмоциональной риторики.

Такой подход позволяет не только защитить национальные интересы, но и укрепить имидж Азербайджана как государства, опирающегося на право, а не на силу.

Выводы и стратегические рекомендации

Правовая фиксация ответственности. Азербайджану следует добиваться официальной квалификации инцидента как международно-противоправного деяния в рамках ИКАО и последующего обращения в Международный суд ООН по статье 84 Чикагской конвенции.

Институциональное давление через ICAO и IATA. Следует использовать механизмы профессиональных ассоциаций для усиления давления на Россию: требовать введения мониторинга безопасности в ее воздушном пространстве и публикации скрытых данных радара.

Создание прецедента в международной практике. Юридическое закрепление вины государства за поражение гражданского судна в мирное время станет системным вкладом Азербайджана в развитие международного авиационного права.

Развитие каспийской системы раннего предупреждения. Создание многостороннего механизма координации между Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном по управлению воздушным пространством позволит минимизировать риски повторения подобных инцидентов.

Усиление концепции ответственности государств. Необходимо продвигать в рамках ООН инициативу по уточнению применения статьи 3 bis и введению процедуры автоматического уведомления ICAO о всех случаях активизации ПВО вблизи гражданских маршрутов.

Правовая и дипломатическая консолидация. Баку должен координировать усилия с союзными государствами, прежде всего с Турцией, опираясь на опыт Канады в деле PS752, где сочетание юридической настойчивости и дипломатического давления принесло реальные результаты.

Заключение

Трагедия рейса AZAL J2-8243 показала, что в эпоху гибридных конфликтов и размытых границ между военным и гражданским пространством безопасность гражданской авиации перестает быть технической задачей. Она становится тестом на зрелость международного права и способность государств действовать по правилам, а не по обстоятельствам.

Для Азербайджана этот инцидент стал не только испытанием, но и возможностью продемонстрировать принципиально новую модель поведения - юридическую, институциональную и стратегически выверенную.

В долгосрочной перспективе именно такие модели формируют новую норму международных отношений, где даже в условиях кризиса верховенство права остается главным инструментом защиты национальных интересов.