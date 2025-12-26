https://news.day.az/society/1805414.html

Женщина украла телефон из магазина в Баку - ВИДЕО

В одном из женских магазинов, расположенных в Баку, был зафиксирован факт кражи. Как сообщает Day.Az, по имеющейся информации, женщина, отвлекая внимание сотрудников магазина, похитила мобильный телефон, находившийся на кассе. Момент кражи был полностью зафиксирован камерами видеонаблюдения магазина.