Женщина украла телефон из магазина в Баку - ВИДЕО
В одном из магазинов, расположенных в Баку, был зафиксирован факт кражи.
Как сообщает Day.Az, по имеющейся информации, женщина, отвлекая внимание сотрудников магазина, похитила мобильный телефон, находившийся на кассе.
Момент кражи был полностью зафиксирован камерами видеонаблюдения магазина.
Отметим, что по данному факту проводятся соответствующие проверки.
