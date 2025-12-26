https://news.day.az/world/1805378.html Гололëд добрался и до Великой китайской стены - ВИДЕО Лёд и наледь достигли Великой китайской стены. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На туристических участках памятника образовалась скользкая поверхность, что создает повышенную опасность для посетителей. Несмотря на погодные сложности, многие туристы продолжают посещать объект, чтобы насладиться зимними видами.
