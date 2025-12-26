Гололëд добрался и до Великой китайской стены

Лёд и наледь достигли Великой китайской стены.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На туристических участках памятника образовалась скользкая поверхность, что создает повышенную опасность для посетителей.

Несмотря на погодные сложности, многие туристы продолжают посещать объект, чтобы насладиться зимними видами.