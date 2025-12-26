Исключение территориальных претензий из Конституции Армении является необходимым

С точки зрения подписания мирного соглашения крайне важно исключить территориальные претензии из Конституции Армении и выполнить обязательства в рамках проекта TRIPP.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

Министр также отметил, что продолжалась работа по привлечению Армении к ответственности за преступления, совершенные в период тридцатилетней оккупации.

Новость обновляется