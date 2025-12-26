https://news.day.az/politics/1805431.html Исключение территориальных претензий из Конституции Армении является необходимым - министр С точки зрения подписания мирного соглашения крайне важно исключить территориальные претензии из Конституции Армении и выполнить обязательства в рамках проекта TRIPP. Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.
Исключение территориальных претензий из Конституции Армении является необходимым - министр
С точки зрения подписания мирного соглашения крайне важно исключить территориальные претензии из Конституции Армении и выполнить обязательства в рамках проекта TRIPP.
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.
Министр также отметил, что продолжалась работа по привлечению Армении к ответственности за преступления, совершенные в период тридцатилетней оккупации.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре