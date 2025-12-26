https://news.day.az/politics/1805418.html В этом году в мирном процессе между Баку и Ереваном достигнуты значительные продвижения - глава МИД В 2025 году в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией были достигнуты значительные продвижения. Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.
Министр отметил, что Азербайджан получил международное признание как страна-инициатор мирных инициатив.
