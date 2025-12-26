В этом году в мирном процессе между Баку и Ереваном достигнуты значительные продвижения

В 2025 году в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией были достигнуты значительные продвижения.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

Министр отметил, что Азербайджан получил международное признание как страна-инициатор мирных инициатив.

