Процесс делимитации продолжается

Работы по делимитации не приостанавливались и продолжаются. Комиссии обеих стран работают в интенсивном режиме.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

Министр отметил, что данный процесс не ограничивается лишь встречами. Делимитация - крайне сложный и многоэтапный процесс, включающий большое количество технических деталей.

"В целом достигнуто согласие по общему подходу. Оно заключается в том, что делимитация будет осуществляться с севера на юг. Процесс не будет разовым - он будет реализовываться поэтапно. Вопросы анклавных и эксклавных территорий также найдут свое решение", - подчеркнул министр.