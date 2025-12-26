Возросло количество резолюций Европарламента против Азербайджана

За последние годы возросло количество резолюций Европейского парламента против Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

Министр отметил, что в рамках отношений между Европой и Азербайджаном существует целый ряд различных институтов.

"Некоторые стремятся сосредоточиться на более позитивной повестке во взаимодействии с европейскими партнерами, тогда как Европейский парламент пытается формировать более негативную повестку. На последнее заявление Европейского парламента Милли Меджлис дал весьма обоснованный ответ. По сравнению с прошлым годом многие институты Европейского союза проявляют большую активность в отношениях с Азербайджаном и демонстрируют добрую волю", - подчеркнул он.

Байрамов отметил, что в последние годы неоднократно приходилось сталкиваться с подобными случаями по различным вопросам.

"Говоря об азербайджано-европейских отношениях, следует учитывать существование разных институтов. Одни пытаются сосредоточиться на позитивной повестке с европейскими партнерами, тогда как Европейский парламент относится к числу структур, формирующих негативную повестку. Подобный подход в предыдущие годы уже оказывал отрицательное влияние на другие наши контакты с Европой. В то же время мы видим конструктивные шаги со стороны многих институтов Европейского союза, что способствует потеплению диалога. Азербайджан заинтересован в развитии взаимных отношений с Европейским союзом", - добавил министр.