Определены 10 китайских автобрендов высокого качества

Китайское подразделение американского агентства J.D. Power опубликовало рейтинг самых качественных машин на рынке КНР. В нем оказались те марки, чьи автомобили собрали меньше всего негативных отзывов о поломках и дефектах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, каждый бренд получил определенное количество баллов.

В топ-10 брендов с самыми качественными машинами вошли Geely (52,2 балла), Chery (51,7 балла), Nio (51,6 балла), GAC (49,9 балла), Haval (48,5 балла), Changan (47,4 балла), Hongqi (46,4 балла), Li Auto (46,4 балла), Deepal (45,7 балла) и Xpeng (44,7 балла).