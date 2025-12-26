https://news.day.az/world/1805507.html Марк Рютте отверг создание европейской армии Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отверг идею создания общеевропейской единой армии Евросоюза (ЕС). Его цитирует газета Die Abendzeitung, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отверг идею создания общеевропейской единой армии Евросоюза (ЕС). Его цитирует газета Die Abendzeitung, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Так генсек и бывший премьер-министр Нидерландов забраковал инициативу европарламентариев, допустивших, что США могут подвести своих европейских партнеров по Североатлантическому альянсу.
