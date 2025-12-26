Начался VII зимний лагерь «Карабахские школы-побратимы»

В Шабранском районе стартовал VII Зимний лагерь "Карабахские школы-побратимы".

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Зимний лагерь организован при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, совместно с Общественным объединением поддержки семей шехидов "Zəfər", Центром культуры азербайджанцев в Швейцарии и азербайджанской школы "Карабах" в городе Нант (Франция).

Лагерь, проходящий в рамках "Года Конституции и Суверенитета", направлен на оказание общественной, социальной и моральной поддержки детей шехидов, эффективную организацию их досуга и укрепление их воспитания на основе национально-культурных ценностей. В программу лагеря входят образовательные тренинги, интеллектуальные игры, культурные и спортивные мероприятия, встречи на тему патриотизма и другие программы.

В лагере встретились ученики азербайджанской школы "Карабах" из города Нант (Франция) и учащиеся общеобразовательных школ Азербайджанской Республики - дети героических шехидов, которые отдали свои жизни за территориальную целостность нашей Родины.

На церемонии открытия выступили исполнительный директор Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Экрем Абдуллаев, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Джейхун Мамедов, председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов "Zəfər" Севиндж Оруджова, заместитель главы исполнительной власти Шабранского района Илькин Агаев, ветеран Отечественной войны Орхан Хыдыров и председатель Центра культуры азербайджанцев в Швейцарии Гасым Насиров.

В выступлениях было подчеркнуто, что внимание и забота о детях является одним из основных направлений государственной политики, и в этом контексте был отмечен важный вклад данного проекта.

Во время мероприятия был показан видеоролик о лагерях, организованных в предыдущие годы, и участникам была предоставлена подробная информация о проделанном проектом пути.

Лагерь продлится с 23 по 29 декабря.

Второй этап лагеря планируется провести летом 2026 года во Франции.