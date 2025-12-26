В США спроектировали уникальный беспилотный грузовой корабль

Американская компания Clippership, специализирующаяся на морской робототехнике, завершает разработку необычного беспилотного грузового судна длиной 24 метра, приводимого в движение силой ветра.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Interestingengineering, для этого судно оснастят двумя складными жёсткими крыльями из углеродного композита, которые обещают быть в два раза эффективнее традиционных парусов из ткани. Судно предназначено для трансатлантических переходов с минимальным участием человека, передает Day.Az.

Отметим, что первые в мире судоходные испытания грузовых судов с парусами-крыльями, которые создают толкающую силу за счёт законов аэродинамики, а не просто под воздействием воздушных масс, прошли ещё два года назад. Паруса-крылья показали свою эффективность и будут взяты на вооружение как возможность сэкономить на топливе без полного отказа от двигателей внутреннего сгорания. Проект Clippership предлагает иное - полностью положиться на ветер как движущую силу грузового беспилотного судна.

Проект судна компания разрабатывает с такими специалистами в сфере архитектуры судов, как Dykstra Naval Architects и Glosten. Для закладки судна и его постройки заключён договор с голландской верфью KM Yachtbuilders. Проект одобрен профильными организациями по надзору за мореходством. Судно будет ходить под флагом Мальты. Спуск на воду ожидается в конце 2026 года, после чего начнутся всесторонние судоходные испытания, вплоть до пересечения Атлантического океана.

Интересно подчеркнуть, что это будет относительно небольшое грузовое судно, очевидно, предназначенное для доставки особых грузов. Трюм рассчитан на размещение 75 европаллет в защищённом пространстве с климат-контролем.

Декларируемая цель проекта - значительное снижение выбросов в процессе морских перевозок за счёт использования ветровой энергии, а также повышение эффективности и надёжности автономных судов. Это шаг к устойчивой логистике, особенно для небольших объёмов грузов, где традиционные контейнеровозы менее экономичны.