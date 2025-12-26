В Ыгдыре отметили День солидарности азербайджанцев мира

В Доме Азербайджана в турецком городе Ыгдыр прошло мероприятие, посвященное 31 декабря - Дню солидарности азербайджанцев мира.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

В мероприятии приняли участие генеральный консул Азербайджанской Республики в городе Карс Замин Алиев, ректор Университета Ыгдыр профессор Экрем Гюрель, главный редактор газеты "Yeşil İğdır" Джаббар Шыкташ, представители местного сообщества, молодежь и представители СМИ.

Сначала минутой молчания была почтена память шехидов, после чего прозвучали государственные гимны обеих стран.

Руководитель Дома Азербайджана в Ыгдыре Зия Закир Аджар подчеркнул значимость Дня солидарности азербайджанцев мира, отметив, что несмотря на исторические трудности, азербайджанский народ сохранял свою национальную идентичность, язык и культуру. Он также отметил, что отношения между Азербайджаном и Турцией строятся на принципе "Одна нация - два государства" и эта братская связь нерушима.

В своих выступлениях Замин Алиев и Джаббар Шыкташ подчеркнули особое значение Дня солидарности всех азербайджанцев в деятельности диаспоры и поздравили азербайджанский народ с этим знаменательным днем.

В художественной части студенты Университета Ыгдыр исполнили азербайджанские народные песни в сопровождении преподавателя музыкального факультета Мехрибан Мамедалиевой.