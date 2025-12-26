https://news.day.az/society/1805572.html ДТП в Гёйгёле, есть пострадавшие В Гёйгёле произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, авария была зафиксирована на участке автодороги Гянджа-Дашкесан, проходящем по территории района. В ходе движения столкнулись автомобиль QAZ-3110 и микроавтобус марки Mercedes Vito.
ДТП в Гёйгёле, есть пострадавшие
В Гёйгёле произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, авария была зафиксирована на участке автодороги Гянджа-Дашкесан, проходящем по территории района.
В ходе движения столкнулись автомобиль QAZ-3110 и микроавтобус марки Mercedes Vito.
В результате ДТП Ф. Гулиев (1977 г.р.), К. Исмаилова (1982 г.р.) и З. Гусейнова (1977 г.р.) с травмами были госпитализированы.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции. По факту ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре