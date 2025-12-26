В Гёйгёле произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, авария была зафиксирована на участке автодороги Гянджа-Дашкесан, проходящем по территории района.

В ходе движения столкнулись автомобиль QAZ-3110 и микроавтобус марки Mercedes Vito.

В результате ДТП Ф. Гулиев (1977 г.р.), К. Исмаилова (1982 г.р.) и З. Гусейнова (1977 г.р.) с травмами были госпитализированы.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции. По факту ведется расследование.