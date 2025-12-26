Автор: Акпер Гасанов

Как западные страны могли выдать десятилетнюю визу человеку, представляющему сепаратистское образование, не признанное ни одной страной мира? Этот вопрос на брифинге по итогам года озвучил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя факт выдачи долгосрочной визы Давиду Бабаяну - одному из лидеров карабахских сепаратистов, в отношении которого сегодня в Баку идет судебный процесс.

Слова главы внешнеполитического ведомства Азербайджана прозвучали не как эмоциональное обвинение, а как констатация очевидного факта: к армянским сепаратистам на протяжении многих лет применялся совершенно иной, привилегированный подход со стороны ряда западных государств. И этот подход никак не вписывается ни в нормы международного права, ни в декларируемые Западом принципы территориальной целостности государств.

Джейхун Байрамов справедливо напомнил, что процесс получения визы в развитые западные страны отличается особой сложностью и многоступенчатой проверкой. "Что означает выдача такой визы человеку из учреждения, которое никем не признано?" - задался вопросом глава МИД. Ответ на него очевиден: речь идет не о случайности, а о политическом решении, отражающем двойные стандарты.

Эту же тему, но уже в куда более широком и принципиальном контексте, ранее поднял Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Выступая на встрече с жителями, переехавшими в освобожденный Агдам, глава государства напомнил, что карабахские сепаратистские лидеры, которые сегодня предстали перед судом в Баку, в прошлом свободно получали визы и посещали США и Францию. Причем речь шла не о частных поездках, а о системной деятельности, направленной на легитимизацию оккупации азербайджанских территорий.

Президент Азербайджана обратил внимание на принципиально важный момент: в мире есть и другие страны, столкнувшиеся с угрозой сепаратизма. Это Украина, Грузия, Молдова. Сепаратистские проекты в этих государствах также поддерживаются извне и используются как инструмент давления и ослабления суверенных стран. Однако ни одному лидеру сепаратистов в Донбассе, Абхазии, Южной Осетии или Приднестровье никто и никогда не выдавал визы в ЕС или США.

"Могут ли Америка, Франция, европейские страны выдавать визы их лидерам? Нет. Тогда почему выдавали визы армянским сепаратистам?" - этот вопрос, заданный Президентом Азербайджана, остается без внятного ответа до сих пор. И именно в этом молчании заключается вся суть политики двойных стандартов. А ведь армянские сепаратисты не просто свободно перемещались по западным странам, но и открыто проводили там телемарафоны, собирая сотни миллионов долларов.

Эти средства направлялись на поддержание незаконного режима, на продолжение оккупации азербайджанских земель, на милитаризацию региона. Как отметил Президент Ильхам Алиев, финансирование шло не только по официальным каналам, но и из "секретных источников", что еще раз подтверждает масштаб и системность этой поддержки.

Деньги, собранные под прикрытием гуманитарных лозунгов, на деле использовались для удержания оккупированных территорий, для террора против азербайджанского населения, для уничтожения городов и сел, в итоге превращенных в руины. Именно на фоне такой масштабной международной поддержки армянского сепаратизма Азербайджану пришлось отстаивать свою правоту.

В этом контексте Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне приобретает по-настоящему историческое значение. Она была достигнута не только вопреки сопротивлению Армении, но и несмотря на давление мирового армянства, а также ряда влиятельных государств, которые на протяжении десятилетий не желали восстановления справедливости и территориальной целостности Азербайджана.

Примеры политики двойных стандартов в отношении Азербайджана исчисляются сотнями. От игнорирования резолюций Совета Безопасности ООН до фактической легитимизации сепаратистских структур через визы, контакты и финансирование. Однако именно преодоление этого сопротивления и сделало победы Азербайджана столь масштабными и значимыми.

Сегодня, когда бывшие так называемые "лидеры" карабахского сепаратизма отвечают перед судом, становится очевидно: история расставляет все по своим местам. А вопросы, которые задают Президент Азербайджана и министр иностранных дел, адресованы не только конкретным странам, но и всей системе международных отношений, где "двойные стандарты" слишком долго подменяли право и справедливость.

Но именно поэтому наша грандиозная, историческая Победа - это не только военный и политический триумф, но и моральный приговор той политике, которая годами закрывала глаза на оккупацию, оправдывала сепаратизм и пыталась лишить Азербайджан его законного права на территориальную целостность.